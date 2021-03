Crotone Bologna 2-1 LIVE | la riapre Soumaoro

(Di sabato 20 marzo 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 4? Occasione Barrow – Primo tiro verso lo specchio da parte di Barrow ma la sua conclusione dal limite non fa male a Cordaz. 7? Occasione Palacio – Cross teso di Barrow dalla sinistra per la testa di Palacio che colpisce molto bene ma Cordaz gli dice di no. 10? Occasione Svanerg – Buona manovra sulla destra da parte del, la difesa delnon riesce ad allontanare e Svanberg ci prova dal ...

Junior Messias, attaccante del Crotone, parla a Sky Sport nell'intervallo della sfida con il Bologna: 'Devo sacrificarmi. Per noi ogni partita sarà una finale. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme. Abbiamo capito il modo ...'
Continua la grande stagione di Simy, a segno anche in Crotone-Bologna realizzando il calcio di rigore per il momentaneo 2-0 per la squadra di Serse Cosmi.