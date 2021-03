Ciampino | l’idea del titolare del Bar | «Consegno il caffè direttamente ai clienti in macchina»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono i titolari del Non è Karyno Caffé ae hanno applicatodel drive in tipico dei fast food alla loro attività. Sì perché Massimiliano, il proprietario, ha deciso di re-inventarsi pur di sopravvivere alla drammatica crisi economica che, a motivo delle restrizioni anti-covid, ha colpito duramente il settore. In pratica, come raccontato oggi a Repubblica, il Bar consegnaaifermi in auto. L’iniziativa sta ricevendo la solidarietà di molti: così facendo non si formano assembramenti e si dà la possibilità, da un lato di fare colazione, e dall’altra si consente all’attività qualche incasso in più. Bravi. su Il Corriere della Città.