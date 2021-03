Cercando la mia Itaca: intervista a Fulvio Drigani (Di sabato 20 marzo 2021) Nel marzo 2020, l’uscita del romanzo Cercando la mia Itaca, opera narrativa di Fulvio Drigani. Attraverso un viaggio interiore, lo scrittore pone l’attenzione sulle possibilità ed ambizioni, che ad un tratto dell’esistenza, l’uomo può ancora seguire. Mentre, il fattore del tempo suscita una ricerca personale, nel cammino umano, sulla propria forza di volontà. Inoltre, una Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Nel marzo 2020, l’uscita del romanzola mia, opera narrativa di. Attraverso un viaggio interiore, lo scrittore pone l’attenzione sulle possibilità ed ambizioni, che ad un tratto dell’esistenza, l’uomo può ancora seguire. Mentre, il fattore del tempo suscita una ricerca personale, nel cammino umano, sulla propria forza di volontà. Inoltre, una

Advertising

oxvxian : bene gente vado a dormire dopo la mia delusione epocale per like everything glows cercando di non piangere al pensa… - Selia_89 : RT @carlakak: DA FACEBOOK Prima di avvelenare un animale che vaga affamato, ricorda questa foto. Il gattino è sdraiato sopra i resti della… - AlexhoyerF : a volte ci ripenso e mi sale la rabbia a pensare che è stata colpa mia, che io ho rotto lamore che ora sto cercand… - Ed52926520 : RT @carlakak: DA FACEBOOK Prima di avvelenare un animale che vaga affamato, ricorda questa foto. Il gattino è sdraiato sopra i resti della… - Robertam_63 : RT @carlakak: DA FACEBOOK Prima di avvelenare un animale che vaga affamato, ricorda questa foto. Il gattino è sdraiato sopra i resti della… -

Ultime Notizie dalla rete : Cercando mia "Prima pagava poi ci ha truffato" "Una mia amica durante una cena mi aveva parlato di questo promoter finanziario. E così mi sono rivolto a ... Tra le sei parti civili, peraltro, c'è anche chi sta cercando di recuperare 89.000 euro, ...

Luvo Barattoli Arzano, c'è il derby con Castellammare Intanto continuiamo a giocare cercando di vincere il più possibile, per il resto poi vedremo. L'importante è aver fatto gruppo con le altre e trovarmi a mio agio in questa mia esperienza con la Luvo ...

Mamma disoccupata, il figlio scrive su Linkedin ed è assunta in 48 ore Corriere della Sera L’inclusione tra curry e tortelli: «La mia India sa di Parma» Adi «Selvi» Lakshmi fu adottata da Ritae Piero Cacchioli dopo la sua tragedia familiare a Mumbai. Oggi gestisce la loro trattoria a Berceto: «Unisco le spezie e la tradizione locale, sono amata da tut ...

Carini al gip: “Il mio sistema era il mio impegno per le istituzioni” Il primario di urologia di Careggi per tre ore davanti al giudice che deve decidere sulla richiesta di interdizione avanzata dai pm. I suoi legali contestano ...

"Unaamica durante una cena mi aveva parlato di questo promoter finanziario. E così mi sono rivolto a ... Tra le sei parti civili, peraltro, c'è anche chi stadi recuperare 89.000 euro, ...Intanto continuiamo a giocaredi vincere il più possibile, per il resto poi vedremo. L'importante è aver fatto gruppo con le altre e trovarmi a mio agio in questaesperienza con la Luvo ...Adi «Selvi» Lakshmi fu adottata da Ritae Piero Cacchioli dopo la sua tragedia familiare a Mumbai. Oggi gestisce la loro trattoria a Berceto: «Unisco le spezie e la tradizione locale, sono amata da tut ...Il primario di urologia di Careggi per tre ore davanti al giudice che deve decidere sulla richiesta di interdizione avanzata dai pm. I suoi legali contestano ...