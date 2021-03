Celentano scrive un’altra lettera a Corona: «Se muori ora non gliene frega niente a nessuno. Ho un’idea…» (Di sabato 20 marzo 2021) Adriano Celentano scrive nuovamente a Fabrizio Corona. Il fotografo dei vip si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano in attesa di tornare in carcere dopo la revoca dei domiciliari. Solo qualche giorno fa Celentano aveva scritto una lettera commovente ora fa il bis con un post pubblicato su Instagram. «Il tuo sciopero della fame, in un momento come questo è a dir poco fuori moda. E tu, caro Fabrizio, sei troppo intelligente per non sapere che se dovessi morire adesso solo per fare un dispetto a chi, per forza, ha dovuto giudicarti, non gliene fregherebbe niente a nessuno. Quando tu, con la faccia insanguinata, inveendo contro i giudici, hai detto che sei un bravo ragazzo, ebbene io sono il primo a esserne convinto. È vero. Tu ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Adrianonuovamente a Fabrizio. Il fotografo dei vip si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano in attesa di tornare in carcere dopo la revoca dei domiciliari. Solo qualche giorno faaveva scritto unacommovente ora fa il bis con un post pubblicato su Instagram. «Il tuo sciopero della fame, in un momento come questo è a dir poco fuori moda. E tu, caro Fabrizio, sei troppo intelligente per non sapere che se dovessi morire adesso solo per fare un dispetto a chi, per forza, ha dovuto giudicarti, nonfregherebbe. Quando tu, con la faccia insanguinata, inveendo contro i giudici, hai detto che sei un bravo ragazzo, ebbene io sono il primo a esserne convinto. È vero. Tu ...

