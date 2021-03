Alvino: «Il Napoli ha l’handicap di non poter più commettere errori» (Di sabato 20 marzo 2021) Il giornalista Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della sfida di domani sera contro la Roma “Il Napoli ha un handicap che si porterà dietro per tutto il finale di campionato: si è giocato tutti i bonus nel peggior modo possibile e quindi è condannato a non commettere errori fino alla fine. Il margine di vantaggio che si è costruito il Milan consente ai rossoneri una gestione diversa rispetto al Napoli ed anche alla Roma. Per questo sia i giallorossi che gli azzurri giocheranno per vincere, il pareggio non serve a nessuna delle due. Domani ci sarà il presidente De Laurentiis che da qualche settimana a questa parte ha dimostrato con i fatti la sua vicinanza alla squadra”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Il giornalista Carlo, giornalista, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss, per parlare della sfida di domani sera contro la Roma “Ilha un handicap che si porterà dietro per tutto il finale di campionato: si è giocato tutti i bonus nel peggior modo possibile e quindi è condannato a nonfino alla fine. Il margine di vantaggio che si è costruito il Milan consente ai rossoneri una gestione diversa rispetto aled anche alla Roma. Per questo sia i giallorossi che gli azzurri giocheranno per vincere, il pareggio non serve a nessuna delle due. Domani ci sarà il presidente De Laurentiis che da qualche settimana a questa parte ha dimostrato con i fatti la sua vicinanza alla squadra”. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Alvino: «Il #Napoli ha l’handicap di non poter più commettere errori» A radio Kiss Kiss: «Il pari non serve a ness… - BobbyMcflyy : Scusate ma ad ogni vittoria del Napoli è imperativo Alvino Carlo - infoitsport : Allegri al Napoli? Arriva la risposta di Carlo Alvino - infoitsport : Alvino: 'Corsa Champions? Il Napoli ha un handicap: è condannato a non sbagliare più! ADL domani presente a Roma' - MondoNapoli : Alvino: 'Domani ADL sarà allo stadio. Il Napoli non può più sbagliare, vi spiego' - -