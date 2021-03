Accoltella la madre e fugge nel pavese | 14enne accusata di omicidio aggravato

(Di sabato 20 marzo 2021) Ragazza di 14 annilacon un coltello da cucina e poi ha tentato la fuga. È accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia: la ragazzina è stata fermata poco dopo dai carabinieri e portata in carcere minorile con l’accusa di tentato. Lainvece è stata sottoposta a

Pavia,lae fugge: la prima ricostruzione Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, la giovane ha agito mentre il convivente della mamma stava riposando e dopo avere ...Il nuovo compagno della, che vive con loro, stava riposando. I toni sono diventati furiosi e la ragazza, sembrerebbe per futili motivi, ha impugnato un coltello e colpito la donna al collo. Poi ...Chiude le sorelle in una stanza e accoltella la madre: una 14enne ora rischia tanto, conseguenze gravissime per lei. Le condizioni della donna ...Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. E' accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. La ragazzina è stata rintracciata più tardi dai carabinie ...