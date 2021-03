Acapulco: Tsitsipas troppo superiore, Musetti sconfitto in semifinale (Di sabato 20 marzo 2021) Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti ad Acapulco. Tsitsipas si impone in due set, e sfiderà Zverev in finale Niente impresa per Lorenzo Musetti ad Acapulco. Il tennista italiano è stato sconfitto in semifinale da Tsitsipas con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Per il tennista toscano resta comunque un grandissimo torneo, in cui ha raggiunto la semifinale di un Atp 500 a soli 19 anni, battendo Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov. Grazie a questo risultato, Musetti è entrato in top 100, portando a nove i tennisti italiani tra i primi cento giocatori al mondo. Da lunedì infatti sarà al n.94 del ranking mondiale, posizione utile per giocare i tornei del grande Slam. ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021) Si ferma inil sogno di Lorenzoadsi impone in due set, e sfiderà Zverev in finale Niente impresa per Lorenzoad. Il tennista italiano è statoindacon il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Per il tennista toscano resta comunque un grandissimo torneo, in cui ha raggiunto ladi un Atp 500 a soli 19 anni, battendo Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov. Grazie a questo risultato,è entrato in top 100, portando a nove i tennisti italiani tra i primi cento giocatori al mondo. Da lunedì infatti sarà al n.94 del ranking mondiale, posizione utile per giocare i tornei del grande Slam. ...

