WhatsApp down, l’app di messaggistica ha smesso di funzionare: cos’è successo (Di venerdì 19 marzo 2021) Intorno alle 18.30 di oggi 19 Marzo 2021 l’app di messaggistica istantanea, WhatsApp, ha smesso di funzionare all’improvviso. Tantissime le segnalazioni arrivate da tutta Italia. Sono bastati pochi minuti di WhatsApp in down per mandare nel panico i numerosi utenti. Il sito down-detector ha immediatamente confermato i disagi, con un picco di allerte inviate poco dopo le 18. Stessi disagi sono stati riscontrati anche per quanto riguarda Instagram e Messenger. Cosa sarà successo ai social che fanno capo a Mark Zuckerberg? Sicuramente ci saranno stati dei problemi tecnici, che per fortuna sembrano essere stati risolti nel giro di pochi minuti. Poco dopo le 18.00 di oggi 19 Marzo 2021 l’applicazione di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Intorno alle 18.30 di oggi 19 Marzo 2021diistantanea,, hadiall’improvviso. Tantissime le segnalazioni arrivate da tutta Italia. Sono bastati pochi minuti diinper mandare nel panico i numerosi utenti. Il sito-detector ha immediatamente confermato i disagi, con un picco di allerte inviate poco dopo le 18. Stessi disagi sono stati riscontrati anche per quanto riguarda Instagram e Messenger. Cosa saràai social che fanno capo a Mark Zuckerberg? Sicuramente ci saranno stati dei problemi tecnici, che per fortuna sembrano essere stati risolti nel giro di pochi minuti. Poco dopo le 18.00 di oggi 19 Marzo 2021licazione di ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - LOUXHAYLOR : RT @sono_stressata: meet fai il trio con whatsapp e instagram e vedi di andare in down pure tu coglione - sorridimishay : RT @blinkhbdl: quanto li capisco instagram e whatsapp anch'io sono in down da un anno e mezzo -