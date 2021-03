Uomini e Donne, intervista esclusiva a Ida Platano: “Ha più sentito Riccardo?” (Di venerdì 19 marzo 2021) intervistata da Uomini e Donne Magazine, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Ida Platano ha risposto a una delle domande che più le vengono fatte sui social: ha più sentito l’ex Riccardo Guarnieri per un chiarimento dopo lo scontro avuto in puntata? E ha guardato la puntata della scelta dell’uomo che è uscito da Uomini e Donne con Roberta Di Padua. “No, ho deciso di non guardarla” ha dichiarato la parrucchiera bresciana, che ha poi rivelato di non aver mai più sentito l’ex, neanche per un chiarimento e per restare in buoni rapporti. Nonostante ciò e nonostante tutto il dolore che questo amore tormentato le ha causato, Ida ha spiegato che non cancellerebbe nulla di quello che ha fatto. “Ho imparato tante ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021)ta daMagazine, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Idaha risposto a una delle domande che più le vengono fatte sui social: ha piùl’exGuarnieri per un chiarimento dopo lo scontro avuto in puntata? E ha guardato la puntata della scelta dell’uomo che è uscito dacon Roberta Di Padua. “No, ho deciso di non guardarla” ha dichiarato la parrucchiera bresciana, che ha poi rivelato di non aver mai piùl’ex, neanche per un chiarimento e per restare in buoni rapporti. Nonostante ciò e nonostante tutto il dolore che questo amore tormentato le ha causato, Ida ha spiegato che non cancellerebbe nulla di quello che ha fatto. “Ho imparato tante ...

