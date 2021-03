Su chiusure ristoranti, dopo Arcs Roma tutta Italia chiede l'intervento del Governo (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - dopo l'appello dell'Arcs (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), che in una nota ha denunciato tutte le problematiche causate dalle chiusure a singhiozzo e senza programmazione per via dell'emergenza Covid-19, anche altri ristoratori di tutta Italia vogliono un rispetto della categoria. La richiesta è quella di un tavolo di confronto con Governo e istituzioni per salvaguardare la ristorazione -ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un Pil importante per l'Italia. Giuseppe Santoro (Presidente Federazione Italiana Pizzaioli) in merito alla questione ha dichiarato: "Lo Stato ci ha abbandonati, ma noi non ci arrendiamo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar. (Adnkronos) -l'appello dell'(Associazione Ristoratori Centro Storico di), che in una nota ha denunciato tutte le problematiche causate dallea singhiozzo e senza programmazione per via dell'emergenza Covid-19, anche altri ristoratori divogliono un rispetto della categoria. La richiesta è quella di un tavolo di confronto cone istituzioni per salvaguardare la ristorazione -ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un Pil importante per l'. Giuseppe Santoro (Presidente Federazionena Pizzaioli) in merito alla questione ha dichiarato: "Lo Stato ci ha abbandonati, ma noi non ci arrendiamo. ...

Advertising

fisco24_info : Su chiusure ristoranti, dopo Arcs Roma tutta Italia chiede l'intervento del Governo: Dopo l’appello dell’Arcs (Asso… - Adnkronos : Su chiusure ristoranti, dopo Arcs Roma tutta Italia chiede l'intervento del Governo - TV7Benevento : Covid: chiusure ristoranti, non solo da Arcs Roma ma da tutta Italia si chiede intervento Governo (3)... - TV7Benevento : Covid: chiusure ristoranti, non solo da Arcs Roma ma da tutta Italia si chiede intervento Governo (2)... - TV7Benevento : Covid: chiusure ristoranti, non solo da Arcs Roma ma da tutta Italia si chiede intervento Governo... -