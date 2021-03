Statunitensi e diplomatici cinesi si scontrano nella prima riunione

Advertising

LiveAvanti : Check out this article: Diplomatici statunitensi e cinesi si scontrano durante i primi colloqui dell'amministrazion… - FuocoCinaIT : Alti esponenti diplomatici cinesi terranno un dialogo strategico di alto livello con le loro controparti statuniten… -

Ultime Notizie dalla rete : Statunitensi diplomatici

dicono ai media presenti che comunque dopo l'inizio scoppiettante, una volta chiuse le porte i colloqui sono andati avanti in un clima più disteso. Testimonianza che lo show ...Un primo incontro faccia a faccia tra funzionarie cinesi è iniziato giovedì ad ... Un incontro, quello in scena in Alaska , che si è distinto dai soliti scambidi queste ...Statunitensi e diplomatici cinesi hanno già dimostrato che le distanze sono molte, e ci sarà molto da mediare politicamente.Usa e Cina ringhiano a distanza ravvicinata. Nel primo faccia a faccia ad Anchorage, Pechino usa le telecamere per lanciare un’invettiva anti-americana. Washington risponde ...