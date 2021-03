Si spaccia per chirurgo plastico, la stordisce e poi abusa sessualmente di lei: arrestato un 35enne (Di venerdì 19 marzo 2021) Florida, il 35enne Brody Amir Moazzeni è stato arrestato dopo aver adescato una donna spacciandosi per un medico, un sedicente chirurgo plastico. Una volta incontrati nell’appartamento dell’uomo, adibito a “studio”, secondo quanto riportato dalle fonti locali, il 35enne l’avrebbe stordita con delle iniezioni per poi abusare di lei. Una volta ripresi i sensi, la vittima ha avvertito la polizia locale: arrestato, la polizia di Miami Beach ha lanciato l’appello rivolto a tutte le presunte vittime del sedicente medico. Si finge chirurgo e adesca la vittima col passaparola Il fatto accaduto in Florida ha portato all’arresto del 35enne Brody Amir Moazzeni. Come riporta la testata locale NBC Miami, l’uomo sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Florida, ilBrody Amir Moazzeni è statodopo aver adescato una donnandosi per un medico, un sedicente. Una volta incontrati nell’appartamento dell’uomo, adibito a “studio”, secondo quanto riportato dalle fonti locali, ill’avrebbe stordita con delle iniezioni per poire di lei. Una volta ripresi i sensi, la vittima ha avvertito la polizia locale:, la polizia di Miami Beach ha lanciato l’appello rivolto a tutte le presunte vittime del sedicente medico. Si fingee adesca la vittima col passaparola Il fatto accaduto in Florida ha portato all’arresto delBrody Amir Moazzeni. Come riporta la testata locale NBC Miami, l’uomo sarebbe ...

