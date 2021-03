Sanremo | Colapesce-Dimartino ancora primi in radio e 4 brani del Festival in classifica Billboard

(Di venerdì 19 marzo 2021) Anche questa settimana (12-18 marzo) «Musica leggerissima» diè al comando dellaEarOne Airplay. Al secondo posto « Chiamami per nome » di Francesca Michielin-Fedez...

La classifica EarOne Airplay Italia I primi cinque posti sono occupati da altrettanti brani in gara a2021: Musica leggerissima di- Dimartino, Chiamami per nome di Francesca ......si sono piazzati quarti al Festival di2021 e con cui stanno facendo ballare tutta Italia. Sul web infatti impazzano i video di persone che danzano sulle note di questo pezzo.& ...Dal primo momento in cui ho ascoltato Musica leggerissima la prima sera a Sanremo, lo scorso 2 marzo, ne sono rimasta ossessionata. Era grande la sorpresa di trovare i miei amati Colapesce e Dimartino ...Anche questa settimana (12-18 marzo) «Musica leggerissima» di Colapesce-Dimartino è al comando della classifica EarOne Airplay Radio. Al secondo posto « ...