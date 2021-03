San Leonardo di Cutro, abitazione in fiamme a causa di un cortocircuito (Di venerdì 19 marzo 2021) Incendio in un'abitazione a San Leonardo di Cutro a causa di un cortocircuito. Questa mattina alle ore 7.55 una telefonata da parte dei carabinieri alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 marzo 2021) Incendio in un'a Sandidi un. Questa mattina alle ore 7.55 una telefonata da parte dei carabinieri alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando ...

