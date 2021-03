Roma | minacciata e aggredita brutalmente dal fidanzato 25enne | ‘Temevo mi uccidesse’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’ennesimo triste e incomprensibile atto di violenza nei confronti di una donna da parte del. La loro relazione durava da meno di un anno ma, da come racconta la giovane, è stata sempre caratterizzata da atteggiamenti aggressivi e a tratti violenti da parte di lui. L’aggressore in questione, è M.D. un ragazzo di 25 anni che ha manifestato varie volte la sua cieca gelosia e la sua irascibilità ingiustificabile. L’ultimo episodio di violenza per la ragazza però è stato troppo, talmente brutale da chiamare d’urgenza il Nue 112 una volta assicuratasi di essere al sicuro e lontana dall’aggressore. L’ennesimo episodio di violenza: la dinamica La violenza risale a ieri pomeriggio: una litigata di quasi due ore decisamente violenta, nella quale la povera ragazza ha temuto di essere soffocata e uccisa; dopo tale aggressione, avvenuta in casa in via degli Opimiani, ...