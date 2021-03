Rinvio Inter Sassuolo, una differenza sostanziale con Juve-Napoli e Lazio-Torino (Di venerdì 19 marzo 2021) La Lega ha deciso il Rinvio di Inter-Sassuolo dopo il divieto imposto dall’Ats di Milano. Il caso è diverso rispetto a Juventus-Napoli e Lazio-Torino Nella tarda mattinata di ieri è arrivata la notizia in casa Inter che, oltre a D’Ambrosio e Handanovic, anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19. L’Ats di Milano ha così bloccato tutto: allenamenti, partenze per le Nazionali e soprattutto ha disposto il divieto di disputare Inter-Sassuolo. Ha fatto seguito poi l’ufficialità della Lega per il Rinvio della partita. Come riportato dal Corriere della Sera, c’è una differenza sostanziale rispetto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) La Lega ha deciso ildidopo il divieto imposto dall’Ats di Milano. Il caso è diverso rispetto antus-Nella tarda mattinata di ieri è arrivata la notizia in casache, oltre a D’Ambrosio e Handanovic, anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19. L’Ats di Milano ha così bloccato tutto: allenamenti, partenze per le Nazionali e soprattutto ha disposto il divieto di disputare. Ha fatto seguito poi l’ufficialità della Lega per ildella partita. Come riportato dal Corriere della Sera, c’è unarispetto ...

Advertising

SkySport : De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo - Glongari : Rischio rinvio concreto per Inter - Sassuolo @tvdellosport - FcInterNewsit : Niente casi in stile Juve-Napoli: il rinvio di Inter-Sassuolo sarà decretato da Lega Serie A - AlessioRoxas95 : RT @GianniJ08: Fiumi di parole ieri sul rinvio di Inter Sassuolo su intervento ASL o come la chiamano a Milano... Dov'è lo scandalo? IL p… - GianniJ08 : Fiumi di parole ieri sul rinvio di Inter Sassuolo su intervento ASL o come la chiamano a Milano... Dov'è lo scanda… -