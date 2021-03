Recensione Zack Snyder’s Justice League: epopea che riabilita la DC (Di venerdì 19 marzo 2021) Ebbene sì, finalmente ha visto la luce e non poteva essere migliore di così. La versione integrale dell’epico kolossal pensato e girato da Zack Snyder è finalmente disponibile (in italia su Sky e NowTV), dopo quasi 4 anni di purgatorio per i fan DC è arrivato il momento del riscatto. Ecco, dunque, la Recensione della Zack Snyder’s Justice League TITOLO ORIGINALE: Zack Snyder’s Justice League. GENERE: cinecomic. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Zack Snyder. CAST: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Willem Dafoe, Amy Adams, Ray Fisher. DURATA: 232 minuti. DISTRIBUZIONE: Warner Bros. USCITA: 18 marzo 2021 Justice League, il film uscito nei ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 marzo 2021) Ebbene sì, finalmente ha visto la luce e non poteva essere migliore di così. La versione integrale dell’epico kolossal pensato e girato daSnyder è finalmente disponibile (in italia su Sky e NowTV), dopo quasi 4 anni di purgatorio per i fan DC è arrivato il momento del riscatto. Ecco, dunque, ladellaTITOLO ORIGINALE:. GENERE: cinecomic. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA:Snyder. CAST: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Willem Dafoe, Amy Adams, Ray Fisher. DURATA: 232 minuti. DISTRIBUZIONE: Warner Bros. USCITA: 18 marzo 2021, il film uscito nei ...

Advertising

SignorCEO : RT @wireditalia: Arriva la versione restaurata del film che riunisce Superman, Batman, Wonder Woman e non solo. Quattro ore estenuanti ma c… - infoitcultura : Zack Snyder's Justice League, le dimensioni contano. La recensione - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Zack Snyder's Justice League, le dimensioni contano. La recensione - - RobRe62 : RT @wireditalia: Arriva la versione restaurata del film che riunisce Superman, Batman, Wonder Woman e non solo. Quattro ore estenuanti ma c… - khiimez : RT @wireditalia: Arriva la versione restaurata del film che riunisce Superman, Batman, Wonder Woman e non solo. Quattro ore estenuanti ma c… -