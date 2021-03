Pordenone-Pisa rinvio | la partita è stata posticipata

Advertising

MUSTBECHAT : Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone POTENZA Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini ROM… - tabellamercatob : Presentazione 11^ritorno #SerieB in 140 parole #MonzaVenezia per la #SerieA Testacoda #EmpoliEntella Esordio di Ras… - TremilasportWeb : #SerieB – #Pordenone-Pisa rinviata a data da destinarsi - TUTTOB1 : Il Tirreno: 'Pordenone decimato, salta la trasferta del Pisa' - TUTTOB1 : Messaggero Veneto: 'Il Covid ferma il Pordenone: rinviata la gara con il Pisa' -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Pisa

A fronte di ciò ilCalcio ha presentato istanza alla Lega B di rinvio dell'incontro, in programma sabato 20 marzo allo stadio "Teghil" di Lignano Sabbiadoro. La Lega B, ...... Liotti (Reggina), Torregrossa (Brescia), Gucher (), Sabiri (Ascoli) 4 reti: Dionisi (Ascoli), Mazzitelli (), Fiordilino (Venezia), Dalmonte (Vicenza), Rodriguez (Lecce), Musiolik (),...Inizia stasera con l’anticipo Ascoli-Cremonese la 30^ giornata di Serie B. Sfide interessanti per le prime posizioni ma anche per la lotta per la salvezza. Questo il programma e la copertura tv: I pre ...SerieBnews.com seguirà la cronaca LIVE di Ascoli-Cremonese, match delle 21.00 valido per la giornata numero trenta di Serie B ...