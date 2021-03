Pd | Fassino | ' se fallisce governo falliscono le nostre idee'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Sono due le sfide che ha davanti il Pd oggi: la prima è che ilDraghi abbia successo, perché sele". Lo ha detto Pieronel corso della presentazione online del suo libro ‘Dalla rivoluzione alla democrazia: Il cammino del Partito comunista italiano (1921-1991)'. "La seconda sfida -ha continuato- è quella di riorganizzare il campo progressista, perché ilDraghi non è una parentesi al termine della quale la politica torna a essere quella di prima". La sfida più grande di Enrico Letta, neo segretario del Partito Democratico, "è quella di rimettere in piedi un partito che sia capace di vincere queste due sfide e oggi questo partito non ce lo abbiamo. Il problema è avere un partito che ...

Da un lato c'è Stefano Lo Russo, capogruppo del partito in Comune, ed ex assessore nella giunta. Dall'altro Mauro Salizzoni, ex chirurgo e consigliere regionale. Il favorito, al momento, è ...Da un lato c'è Stefano Lo Russo, capogruppo del partito in Comune, ed ex assessore nella giunta. Dall'altro Mauro Salizzoni, ex chirurgo e consigliere regionale. Il favorito, al momento, è ...Il presidente della commissione Esteri della Camera, tra i fondatori del Pd, commenta il discorso del neo segretario ...