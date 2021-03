“Non ci credo…”. Barbara D’Urso, notizia in diretta a Pomeriggio 5. Lei resta di sasso (Di venerdì 19 marzo 2021) WhatsApp in tilt e l’hashtag #whatsappdown scala rapidamente le tendenze di Twitter. Il ‘disastro’ per gli utenti è completato dal guasto che a quanto pare blocca anche Instagram. E anche l’hashtag #instagramdown decolla su Twitter, tra i cinguettii ‘disperati’ di migliaia di utenti. Il problema riguarda diversi paesi, a giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, annuncia: “Sì, WhatsApp sta avendo probemi!”. Instagram e WhatsApp sembrano avere problemi di connessione al server. Provate a caricare nuovi post sul primo, e sarete probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Su WhatsApp c’è invece la classica iconcina dell’orologio ed il messaggio non viene consegnato.



