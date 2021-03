Maxi-multa per i No-Nav, che difendono Venezia dall’invasione di navi da crociera (Di venerdì 19 marzo 2021) Si battono da anni per contrastare una forma di turismo che fa male a Venezia, quello delle crociere, che portano nella Laguna soltanto visitatori mordi e fuggi con un alto impatto per l’ambiente. E ora si trovano a fare i conti con l’accanimento, nei loro confronti, da parte di uno Stato che nel bel mezzo della crisi economica ha deciso di comminare una vera e propria stangata ai cosiddetti No-Nav, militanti che si battono per salvare la città dall’invasione delle navi da crociera. Costretti oggi a fare i conti con una multa per quasi 20 mila euro per un episodio che risale al settembre del 2017. Il 27 settembre, infatti, un gruppo di attivisti aveva manifestato nel canale della Giudecca, lanciando dei fumogeni da piccole imbarcazioni noleggiate. Quattro anni dopo, per evitare che scattasse la ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 marzo 2021) Si battono da anni per contrastare una forma di turismo che fa male a, quello delle crociere, che portano nella Laguna soltanto visitatori mordi e fuggi con un alto impatto per l’ambiente. E ora si trovano a fare i conti con l’accanimento, nei loro confronti, da parte di uno Stato che nel bel mezzo della crisi economica ha deciso di comminare una vera e propria stangata ai cosiddetti No-Nav, militanti che si battono per salvare la cittàdelleda. Costretti oggi a fare i conti con unaper quasi 20 mila euro per un episodio che risale al settembre del 2017. Il 27 settembre, infatti, un gruppo di attivisti aveva manifestato nel canale della Giudecca, lanciando dei fumogeni da piccole imbarcazioni noleggiate. Quattro anni dopo, per evitare che scattasse la ...

