Massimiliano Allegri sarà ospite a Sky Calcio Club

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 19 marzo 2021) A partire da questa sera, venerdì 19 marzo, a domenica 21 marzo, appuntamento con la Serie A, in campo per la ventottesima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW. Per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili L'articolo