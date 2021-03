Madame svela | “Penso a ragazze eterosessuali | più difficili da raggiungere

(Di venerdì 19 marzo 2021) Raccontandosi a cuore aperto in una recente intervista, la giovanissimaha rivelato le prime delusioni amorose della sua adolescenzarivela: “Mi innamoro solo di donne etero” su Notizie.it.

RapologiaIT : #Madame svela i primi dettagli del suo album - -

Ultime Notizie dalla rete : Madame svela

Inews24

ComeVariety , Michelle Gomez interpreterà il personaggio dei fumettiRouge , descritta come un'eccentrica complicata che arriva alla Doom Manor con una missione specifica... se solo la ...Infineun retroscena sul passato: 'Alle medie mi vedevano strana. Al liceo ero felice, eravamo sole ragazze: fui bocciata perché concentrata sulla musica'. Di lei si è parlato molto per ...Madame è una delle cantanti che più hanno sorpreso sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. Madame ama spaziare dai mostri sacri del cantautorato italiano, come Fabrizio De André e Giorgio Gaber, ai ...Madame, clamorosa confessione ai microfoni del Corriere della Sera. La cantante rivela un suo passato finora nascosto ...