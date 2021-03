Lowlow | esce oggi il singolo “Piove sul Duomo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il rappertorna con un nuovo, “sul”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Sony Music. Il brano, dalle atmosfere sospese, vuole essere un nuovo punto di partenza per l’artista che da un lato consolida il suo stile e le sue capacità, mentre dall’altro decide, per la prima volta, di liberarsi da sovrastrutture e mediazioni narrative svelando la sua parte più intima e sincera, dalla quale emerge una forte sensibilità. In “sul” si percepisce una grossa evoluzione nella scrittura del rapper che sceglie di utilizzare la musica per immortalare la sua realtà costruendo il primo tassello di un rinnovato percorso.Dicea proposito del brano: L’evoluzione nella scrittura per me è la parte fondamentale e dev’essere ...