LIVE Musetti-Dimitrov 6-4, ATP Acapulco in DIRETTA: altro break e primo set per l’azzurro! (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo SET 6-4 primo SET LORENZO Musetti! altro break PER l’azzurro! 40-AD ALTRA CHANCE PER Musetti! L’azzurro domina da fondocampo con le variazione e attacca con il back di rovescio. 40-40 DIRITTO DIAGONALE PAZZESCO DI Dimitrov! Colpo all’incrocio delle righe. 30-40 SET POINT Musetti! altro errore del #16 al mondo. 30-30 Ottimo back di Musetti che mette in difficoltà Dimitrov con il suo rovescio. 30-15 Lunga la risposta del classe 2002. 15-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale dell’azzurro. 0-15 Ottimo avvio aggressivo di Musetti che trova il diritto insidioso diagonale. 5-4 Ottima ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 6-4SET LORENZOPER40-AD ALTRA CHANCE PER! L’azzurro domina da fondocampo con le variazione e attacca con il back di rovescio. 40-40 DIRITTO DIAGONALE PAZZESCO DI! Colpo all’incrocio delle righe. 30-40 SET POINTerrore del #16 al mondo. 30-30 Ottimo back diche mette in difficoltàcon il suo rovescio. 30-15 Lunga la risposta del classe 2002. 15-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale dell’azzurro. 0-15 Ottimo avvio aggressivo diche trova il diritto insidioso diagonale. 5-4 Ottima ...

