Lecco, morta la ragazzina di 15 anni caduta dal quarto piano: i suoi organi saranno donati (Di venerdì 19 marzo 2021) Lecco, morta la ragazzina di 15 anni caduta dal quarto piano. Non ce l’ha fatta la ragazzina di 15 anni che nel tardo pomeriggio di domenica era caduta dal quarto piano di un palazzo a Lecco. L’adolescente era ricoverata da giorni in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Manzoni: nella notte ne è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia ha deciso di donare gli organi della 15enne. Si sono purtroppo spente le speranze di salvare la ragazzina di 15 anni che era caduta dal balcone di casa a Lecco durante lo scorso fine settimana. Nella notte tra ieri e ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 marzo 2021)ladi 15dal. Non ce l’ha fatta ladi 15che nel tardo pomeriggio di domenica eradaldi un palazzo a. L’adolescente era ricoverata da giorni in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Manzoni: nella notte ne è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia ha deciso di donare glidella 15enne. Si sono purtroppo spente le speranze di salvare ladi 15che eradal balcone di casa adurante lo scorso fine settimana. Nella notte tra ieri e ...

