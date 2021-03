L’anno che fece cadere i falsi miti sul digitale

Leggi su wired

(Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano Rebattoni, amministratore delegato Ibm ItaliaLo ripetiamo da mesi. Oltre a essere una tragedia, la pandemia ha anche avuto degli effetti non sempre negativi. Uno di questi è la digitalizzazione. Il mondo e l’Italia sono stati costretti a conoscere più da vicino le tecnologie digitali. Le imprese che hanno continuato a operare lo hanno fatto grazie a internet, al cloud computing, ai sistemi di (video)comunicazione e così via. Anche la pubblica amministrazione è riuscita a sopravvivere grazie al. E pure la tanto bistrattata didattica a distanza ha comunque avuto il pregio di mantenere in contatto studenti e docenti. Insomma, a pandemia archiviata, rischiamo di trovarci in una società più, nella quale aziende e individui saranno più pronti a cogliere le opportunità che le tecnologie ci offrono. Nel mezzo di questa rivoluzione, ...