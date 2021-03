La fiducia Juve nella corsa sull' Inter | da inizio 2021 vanno alla stessa velocità

(Di venerdì 19 marzo 2021) passata una settimana ma il pensiero resterà fisso finché la Champions League non offrirà un'occasione per rifarsi, la prossima stagione. Inevitabile che l'eliminazione con il Porto condizioni l'umore ...

...classifica parziale dice che l'unica squadra che nelle ultime nove giornate (praticamente dopo lo scontro diretto di due mesi fa esatti) ha tenuto il passo irresistibile dell'Inter è proprio la, ...Un ruolo non del tutto definito ma lo spirito di sacrifico e la duttilità con cui il giocatore si è sempre fatto trovare pronto sono stati cruciali per convincere mister Pirlo a dargli. ...Successi di spessore che hanno proiettato la Juve Stabia, dopo una prima parte di stagione per niente entusiasmante, verso zone nobili di classifica: quinto posto a quota 46 punti e ritrovata fiducia ...Dopo lo scontro diretto Pirlo è stato l’unico a tenere quasi il passo di Conte, arrivato a 8 vittorie di fila. Dall’inizio dell’anno solare c’è solo un punto di differenza, compreso lo scontro diretto ...