Iv | fonti | ' addio Comincini? Non ha deciso | se lo farà ci saluteremo con sorriso' **

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non ha ancora, si prende ancora un po' di tempo. Ma se decide di andare, cicon il. Qui a Eugenio vogliamo tutti bene". Così da Italia Viva si commentano la possibile fuoriuscita del senatore Eugenioche,parlamentari dem, danno di ritorno al Pd nei prossimi giorni: "Si ufficializza entro martedì", si spiega dai dem. Il diretto interessato, al momento, non dichiara nulla. Mentre un altro senatore, Leonardo Grimani, dato sin da ieri a palazzo Madama come "in riflessione" rispetto all'ipotesi di tornare nel gruppo Pd, spiega all'Adnkronos che "ora non è all'ordine del giorno un cambio" ma "è normale che da riformista si presti attenzione alla nuova segreteria". Una vicenda spiacevole alla vigilia dell'assemblea nazionale di domani? ...

Advertising

magnigiancarlo3 : @Laila76913893 @matteorenzi Stando al Foglio e a Repubblica di oggi,domani Renzi certificherà la morte di IV!Stando… - MattiaGallo17 : RT @martinoloiacono: Iv: fonti parlamentari, due senatori verso l'addio. (AGI) (Italia vivacchia) - martinoloiacono : Iv: fonti parlamentari, due senatori verso l'addio. (AGI) (Italia vivacchia) - AlvisiConci : RT @ragusaibla: @AlvisiConci Renzi è intenzionato a lanciare domani un guanto di sfida al Pd sul riformismo: 'Siete riformisti? dimostratel… - ragusaibla : @ManuelaBellipan Renzi è intenzionato a lanciare domani un guanto di sfida al Pd sul riformismo: 'Siete riformisti?… -

Ultime Notizie dalla rete : **Iv fonti

SardiniaPost

Sarà un intervento incentrato sulle emergenze del paese quello di Matteo Renzi domani in assemblea. A quanto si apprende da, Renzi si soffermerà sull'urgenza del piano vaccini e del dl sostegni. Inoltre, il leaderrivendicherà la bontà della chiusura dell'esperienza Conte per ribadire la linea: mai con ...Tuttavia, secondo quanto si apprende dadi governo, il tema è tuttora aperto e sarà ... Mentre Pd e Leu bocciano qualsiasi forma di condono e sono favorevoli, così come, a una pulizia del ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Sarà un intervento incentrato sulle emergenze del paese quello di Matteo Renzi domani in assemblea Iv. A quanto si apprende da fonti Iv, Renzi si soffermerà ...In arrivo contributi a fondo perduto per perdite di fatturato di almeno il 30% e pace fiscale per le partite Iva ...