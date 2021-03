Ilary Blasi, nuova gaffe all’Isola e siparietto col comico Beppe Braida (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci ha messo poco ovviamente a diventare virale. La sensazione, dalle prime puntate dell'Isola, è che tutti i fari siano puntati dritti su Ilary Blasi. Conduttrice ma anche protagonista principale del programma di Canale 5. E stanno facendo molto sorridere le sue gaffe che la rendono naturale, spontanea e simpatica al grande pubblico.L'ultima volta era stata la gaffe hot della patata a fare il giro del web. Pure Staffelli gli aveva portato per quell'uscita il Tapiro D'oro. Stavolta ha preso di mira un nuovo concorrente dell'Isola con la sua spontaneità, Beppe Braida, ex comico di Zelig. Mentre parlava per spiegare la sua nomination, lei dallo studio gli ha urlato: "Beppe, ma mettiti in piedi". La sua faccia sembrava convintissima. Peccato che il ... Leggi su golssip (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci ha messo poco ovviamente a diventare virale. La sensazione, dalle prime puntate dell'Isola, è che tutti i fari siano puntati dritti su. Conduttrice ma anche protagonista principale del programma di Canale 5. E stanno facendo molto sorridere le sueche la rendono naturale, spontanea e simpatica al grande pubblico.L'ultima volta era stata lahot della patata a fare il giro del web. Pure Staffelli gli aveva portato per quell'uscita il Tapiro D'oro. Stavolta ha preso di mira un nuovo concorrente dell'Isola con la sua spontaneità,, exdi Zelig. Mentre parlava per spiegare la sua nomination, lei dallo studio gli ha urlato: ", ma mettiti in piedi". La sua faccia sembrava convintissima. Peccato che il ...

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - estreghetto_ : RT @TV_Italiana: Calo in #AscoltiTV già alla seconda puntata per L'#Isola dei Famosi 2021 ?? Dopo il buon esordio di lunedì, il reality co… - jjessiic4 : RT @beehyvelex: Cosa ho fatto stamattina: La mia nuova ossessione, Ilary Blasi #isola -