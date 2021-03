Il Milan e il tabù San Siro del 2021: solamente due vittorie e un calo impressionante (Di venerdì 19 marzo 2021) Se la sconfitta contro il Napoli aveva lasciato l’amaro in bocca, quella di ieri fa più male, perché elimina il Milan dall’Europa. Vero che i rossoneri hanno giocato alla pari entrambe le partite, ma alla fine quel che contava era il passaggio, e quello è andato al Manchester United. Quello che fa più impressione, è però il calo della squadra di Pioli con l’inizio del nuovo anno, in particolare quello tra le mura amiche. In 10 partite giocate a San Siro, il ruolino recita 2 vittorie, 3 pareggi (considerando i 90? col Torino in Coppa Italia) e ben 5 sconfitte (di cui ben 4 senza riuscire a segnare). Ecco allora che il calo del Milan sembra derivare dall’effetto casa. Perché quanto a San Siro i rossoneri sembrano spaesati, tanto invece fuori dalle mura amiche riescono a ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Se la sconfitta contro il Napoli aveva lasciato l’amaro in bocca, quella di ieri fa più male, perché elimina ildall’Europa. Vero che i rossoneri hanno giocato alla pari entrambe le partite, ma alla fine quel che contava era il passaggio, e quello è andato al Manchester United. Quello che fa più impressione, è però ildella squadra di Pioli con l’inizio del nuovo anno, in particolare quello tra le mura amiche. In 10 partite giocate a San, il ruolino recita 2, 3 pareggi (considerando i 90? col Torino in Coppa Italia) e ben 5 sconfitte (di cui ben 4 senza riuscire a segnare). Ecco allora che ildelsembra derivare dall’effetto casa. Perché quanto a Sani rossoneri sembrano spaesati, tanto invece fuori dalle mura amiche riescono a ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan tabù Il Milan e il tabù San Siro: i numeri nel 2021 iniziano a essere pesanti... Fin qui, tra campionato e coppe, il Milan ha vinto solo 3 partite in casa: due contro il Torino - Serie A e Coppa Italia - e una con il Crotone (4 - 0). Era il 7 febbraio, l'ultimo successo alla "...

Milan - Manchester United 0 - 1, rossoneri eliminati dall'Europa League: decide un gol di Pogba Inoltre San Siro è diventato un tabù. Da cinque partite il Diavolo non riesce a vincere in casa: tre sconfitte e due pareggi. Ora resta la corsa Champions. Il Milan deve vincere domenica a Firenze e ...

