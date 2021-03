Il governo frena per la rete unica controllata da Tim (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco che si presenta una delle prime differenze nette tra l’esecutivo di Draghi e quello di Conte. Se l’ex premier aveva in mente un piano ben preciso con una rete Internet unica sotto controllo proprietario di Tim, Vittorio Colao (ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) e Giancarlo Giorgetti (ministro per lo Sviluppo Economico in quota Lega) hanno piani diversi. Tutto è partito dal fatto che ieri mattina in Parlamento Colao non ha speso parole in difesa dell’idea di Conte e di Gualtieri. Al contrario, Colao ha scelto di candidare lo Stato – ovvero la Cassa Depositi e Prestiti – per ottenere un ruolo di rilievo nel processo di cablatura del paese. LEGGI ANCHE >>> Italia digitale secondo il ministro della Transizione: Colao oggi e Colao ieri Tutti (o quasi) per la rete unica nazionalizzata ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Ecco che si presenta una delle prime differenze nette tra l’esecutivo di Draghi e quello di Conte. Se l’ex premier aveva in mente un piano ben preciso con unaInternetsotto controllo proprietario di Tim, Vittorio Colao (ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) e Giancarlo Giorgetti (ministro per lo Sviluppo Economico in quota Lega) hanno piani diversi. Tutto è partito dal fatto che ieri mattina in Parlamento Colao non ha speso parole in difesa dell’idea di Conte e di Gualtieri. Al contrario, Colao ha scelto di candidare lo Stato – ovvero la Cassa Depositi e Prestiti – per ottenere un ruolo di rilievo nel processo di cablatura del paese. LEGGI ANCHE >>> Italia digitale secondo il ministro della Transizione: Colao oggi e Colao ieri Tutti (o quasi) per lanazionalizzata ...

