I fatti di Capitol Hill diventano una miniserie

(Di venerdì 19 marzo 2021) 6 gennaio 2021: un nutrito gruppo di supporter di Donald Trump e vari esponenti di gruppi di destra americani, in qualche modo sobillati dallo stesso ex presidente, assaltavano il Campidoglio entrando nella sede del Parlamento Usa. Idihanno rappresentato una pagina molto triste della democrazia a stelle e strisce, ma sono anche una storia complessa e sfaccettata che fa gola agli storyteller. E inè stato annunciato nelle scorse ore che il network Showtime produrrà unaproprio basata su questi eventi. Verrà realizzata da Billy Ray e Shane Salerno, che in passato avevano lavorato insieme a The Comey Rule, altra produzione basata sui momenti controversi della presidenza Trump. Adesso il primo farà da regista e sceneggiatore, mentre il secondo – accanto a Josh ...

L'ha appena annunciato il network Showtime. L'attacco dei supporter di Donald Trump al Congresso americano dello scorso gennaio ispirerà una produzione firmata da Billy Ray e Shane Salerno di The Come ...