Giulia e il bimbo che portava in grembo non ce l’hanno fatta (Di sabato 20 marzo 2021) Tanto dolore e tanta incredulità nel Catanese per l'improvvisa e inattesa morte di una ragazza di soli 26 anni, Giulia Contrafatto, deceduta inaspettatamente a causa di un inatteso malore che l'ha portata via insieme al bimbo che aveva in grembo. La tragedia martedì scorso quando la ragazza originaria di San Giovanni La Punta, a nord del capoluogo etneo, è stata stroncata da un malore dovuto, secondo una prima ricostruzione, ad alcune complicanze connesse allo stato di gravidanza. A riportare la vicenda è il giornale NewSicilia raccontando il dolore vissuto tra amici e a parenti e tra i tanti che sconoscevano la giovane. Una morte così repentina quanto inattesa che ha trasformato un momento di grande gioia come l'arrivo di un figlio in una tragedia immane. Per la ventiseienne non c'è stato nulla da fare così come per il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Tanto dolore e tanta incredulità nel Catanese per l'improvvisa e inattesa morte di una ragazza di soli 26 anni,Contrafatto, deceduta inaspettatamente a causa di un inatteso malore che l'ha portata via insieme alche aveva in. La tragedia martedì scorso quando la ragazza originaria di San Giovanni La Punta, a nord del capoluogo etneo, è stata stroncata da un malore dovuto, secondo una prima ricostruzione, ad alcune complicanze connesse allo stato di gravidanza. A riportare la vicenda è il giornale NewSicilia raccontando il dolore vissuto tra amici e a parenti e tra i tanti che sconoscevano la giovane. Una morte così repentina quanto inattesa che ha trasformato un momento di grande gioia come l'arrivo di un figlio in una tragedia immane. Per la ventiseienne non c'è stato nulla da fare così come per il ...

Advertising

zazoomblog : Dramma a Catania Giulia ha un malore e muore a 26 anni col bimbo che portava in grembo - #Dramma #Catania #Giulia… - Mattias76753462 : @vistanno Io tifo Giulia e Sangio e guardo Amici dalla prima edizione ...fatevi i.conti non sono bimbo...anzi...40 anni e.... - giulia_c25 : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… - Alice45978075 : RT @flaviaf041: non so se urlo di più per Giuseppe Giofrè bimbo di giulia tra i professionisti, per il ritorno di Angelo Recchia o per phot… - mannaggia_lola : RT @casiftangeles: IN CHE SENSO TRA I PROFESSIONISTI C’É GIUSEPPE BIMBO DI GIULIA? #Amici20 -