Europa League, i sorteggi dei Quarti di finale (Di venerdì 19 marzo 2021) I sorteggi dei Quarti di finale di Europa League. La Roma è l'unica italiana ancora in corsa dopo l'eliminazione del Milan per mano del Manchester United. Con i sorteggi dei Quarti di finale, l'Europa League entra nel vivo e le squadre iniziano ad intravedere all'orizzonte il tanto ambito trofeo che nel corso degli ultimi anni si è scrollato di dosso l'etichetta di coppa di serie B. Il sorteggio prende il via alle ore 13.00 e la cerimonia si svolge come da tradizione a Nyon. Il sorteggio è libero, quindi non ci sono regole per quanto riguarda le restrizioni e le limitazioni. Ogni squadra potrà incontrare una delle altre squadre nell'urna, senza vincoli legati alla geografia o ...

