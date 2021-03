Dl Sostegni | tutte le misure presenti nel provvedimento

Advertising

serenel14278447 : Dl Sostegni, ecco tutte le misure Atteso oggi il varo dal Cdm - msn_italia : Dl Sostegni, oggi il varo dal Cdm: ecco tutte le misure - LegaPremier : RT @Noiconsalvini: Il decreto sostegni è solo l'inizio, includeremo negli indennizzi anche tutte le categorie dimenticate da Conte. Claud… - ENRICO27218318 : RT @LegaSalvini: Il decreto sostegni è solo l'inizio, includeremo negli indennizzi anche tutte le categorie dimenticate da Conte. Claudio… - Noiconsalvini : Il decreto sostegni è solo l'inizio, includeremo negli indennizzi anche tutte le categorie dimenticate da Conte.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni tutte

...dal dlsarà pronta entro il 30 marzo e l'avvio dei pagamenti è previsto tra l'8 e il 10 aprile. Per la fine del mese prossimo si punta a concludere la procedura di rimborso perle ...La categoria non vede la fine del tunnel: "Le previsioni sul decretoparlano di ristori ... costruiti in questo anno, pretendiamo di riaprirele attivita: palestre, mercati, attivita ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Non si scioglie il nodo delle vecchie cartelle da stralciare, periodo 2010-2015, asticella ferma a 5mila euro. Il Consiglio dei ministri slitta: dalle 15, quando era inizia ...In tutto sono state inserite in graduatoria 213 su 265 domande ... in ogni caso quel che è certo è che vogliamo estendere il più possibile i sostegni comunali alle aziende in crisi». Le palestre, ...