Diversamente farine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Di ceci, broccoli, canapa e persino caffé... Sono amate da vegani, celiaci e salutisti perché ricche di nutrienti benefici. Ma l'esperto avverte: «Non chiamatele superfood». Non di solo pane vive l'uomo. Almeno, non di solo pane di frumento. Perché oggi leimpiegate per la panificazione sono le più svariate. Farina di ceci, il PulseOn tanto osannato negli Stati Uniti. La farina di broccoli, di spinaci, di legumi, di amaranto, di canapa. L'ultima, al momento la più in voga, è quella di caffè. Si ottiene dagli scarti del frutto ancora verde, ovvero le «drupe», un tempo considerate uno scarto della lavorazione. Le drupe si lavano, selezionano e si macinano. Il risultato è un prodotto analogo al caffè ma più simile, per sapore, al cacao. Ciò che sorprende di questa farina sono le proprietà benefiche. A parità di quantità, ha più ferro degli spinaci e più potassio ...

