Covid? Vaccini? Ristori? No, canne libere per tutti nel programma politico delle Sardine (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’Italia del Covid, in ginocchio per la pandemia, i morti, i contagi e i lockdown che hanno costretto alla chiusura migliaia di attività produttive, c’è chi pensa allo Ius Soli, come il Pd, e chi invece indica le canne libere come priorità: trattasi delle Sardine, che non a caso, su queste due clamorose emergenze nazionali, potrebbero costruire la loro alleanza politico-elettorale. L’appello della Sardine al Parlamento: cannabis (e canne) libere Vogliono che l’Italia diventi come il Messico, non a caso nazione particolarmente “esperta” di sostanze stupefacenti. “Abbiamo lanciato un appello al presidente, Mario Perantoni, e ai membri della commissione Giustizia della Camera di Deputati per approvare la proposta di legge C.2307 (Magi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’Italia del, in ginocchio per la pandemia, i morti, i contagi e i lockdown che hanno costretto alla chiusura migliaia di attività produttive, c’è chi pensa allo Ius Soli, come il Pd, e chi invece indica lecome priorità: trattasi, che non a caso, su queste due clamorose emergenze nazionali, potrebbero costruire la loro alleanza-elettorale. L’appello dellaal Parlamento: cannabis (eVogliono che l’Italia diventi come il Messico, non a caso nazione particolarmente “esperta” di sostanze stupefacenti. “Abbiamo lanciato un appello al presidente, Mario Perantoni, e ai membri della commissione Giustizia della Camera di Deputati per approvare la proposta di legge C.2307 (Magi ...

