Corruzione: Crocetta, ‘ma che video hard con minori, si vuole creare un mostro’ (2) (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) – Crocetta aggiunge poi: “Io vengo accusato per sentito dire, per i pettegolezzi, che ho denunciato tanti anni fa”. E quei 200 mila euro che avrebbe ricevuto da Montante? “Me lo spiegassero loro – dice – le procure devono presentare prove e non opinioni, dove sono le prove del video e dei soldi? Io vengo tirato in ballo senza che c’entri un accidenti, ci sono persone che spettegolano. Perché non viene citata neppure una intercettazione a mio carico”. “Anche per quanto riguarda le nomine – dice – forse c’è anche la buona fede di chi non conosce la storia delle persone e pensa di avere fatto lo scoop della vita…”. “Ma poi questi soldi quando me li avrebbero dati? – aggiunge – Chi me li avrebbe dati”?. “Insomma – spiega – non c’è l’inchiesta. Non ho mai chiesto o avuto 200 mila euro, in ogni caso avrebbero dovuto portare le prove, non portare ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) –aggiunge poi: “Io vengo accusato per sentito dire, per i pettegolezzi, che ho denunciato tanti anni fa”. E quei 200 mila euro che avrebbe ricevuto da Montante? “Me lo spiegassero loro – dice – le procure devono presentare prove e non opinioni, dove sono le prove dele dei soldi? Io vengo tirato in ballo senza che c’entri un accidenti, ci sono persone che spettegolano. Perché non viene citata neppure una intercettazione a mio carico”. “Anche per quanto riguarda le nomine – dice – forse c’è anche la buona fede di chi non conosce la storia delle persone e pensa di avere fatto lo scoop della vita…”. “Ma poi questi soldi quando me li avrebbero dati? – aggiunge – Chi me li avrebbe dati”?. “Insomma – spiega – non c’è l’inchiesta. Non ho mai chiesto o avuto 200 mila euro, in ogni caso avrebbero dovuto portare le prove, non portare ...

