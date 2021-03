Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 28^ giornata (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la Classifica Marcatori Serie A nel 2020-2021? Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel 2019-è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà laA nel

10carlo1982 : @Sonnyb0y10 @Roberto23186246 @FBiasin Cazzo c’entra!?...ha avuto almeno 12 attaccanti sopra in classifica marcatori!! DODICI!!!! - Lamb_guast84 : @calciomercatoit Battuto da Immobile nella classifica marcatori... ma è naturalmente il miglior giocatore della serie A - SciabolataFFP : Il 38% dei voti è ricaduto su #Ravanelli, mentre solo il 16% votò il giusto cannoniere, il tedesco Ulf #Kirsten. P… - mikelelomb : @senisregna Come no. Sta in vetta alla classifica marcatori grazie ai rigori ?? - Luca100celleASR : @gel_samuel Invece de dì cazzate trovame la classifica marcatori dell’Europa League -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori Serie B, scatta la 30giornata: le partite in programma e dove vederle in tv Vero e proprio testa - coda al Castellani: prima contro ultima nella classifica generale di Lega B ... Il Cittadella è la cooperativa del gol nella B 2020/21 dopo 29 giornate: 18 marcatori diversi per i ...

Il giocatore con più gol nella storia ... pari a pochi scellini alla firma del contratto, si tramuta in 600 scellini in appena una stagione, e nel 1934 le sue doti sotto porta lo rendono il capocannoniere della classifica marcatori con ben ...

Mai capocannoniere in Italia: CR7 e l’obiettivo per lasciare il segno sulla stagione La Gazzetta dello Sport 22:40 Serie A: il Genoa espugna Parma-Risultati e marcatori 28^ giornata Si gioca nel weekend la 28^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.

Gran Galà, Immobile festeggia: “Felice di essere nella Top11” - FOTO Ciro Immobile è stato nominato nella top 11 del Gran Galà del Calcio per la stagione 2019-20. Il bomber biancoceleste aggiunge un altro riconoscimento nella sua bacheca ...

