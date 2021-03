Classifica marcatori Europa League 2020/2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) : i bomber del torneo europeo Con l’inizio della Fase a gironi, riparte la lotta per la Classifica marcatori dell’Europa League fra i più importanti bomber del torneo. : l’ultima edizione del torneo ha vinto trionfare il portoghese del Manchester United Bruno Fernandes come miglior cannoniere. Il trequartista dei Red Devils con 8 goal è succeduto al francese Olivier Giroud, che aveva primeggiato fra i bomber nella stagione 2018/2019, culminata con il trionfo dei Blues. Dopo gli ottavi di finale, il centravanti della Roma, Borja Mayoral ha raggiunto in vetta il portoghese Pizzi del Benfica e il turco del Lille Yusuf Yazici. La Classifica marcatori 7 GOL: Pizzi – 4 rig. (Benfica), Yusuf Yazici – 2 rig. (Lille), Borja Mayoral (ROMA);6 GOL: Carlos Vinicius (Tottenham);5 GOL: Refaelov – 1 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) : i bomber del torneo europeo Con l’inizio della Fase a gironi, riparte la lotta per ladell’fra i più importanti bomber del torneo. : l’ultima edizione del torneo ha vinto trionfare il portoghese del Manchester United Bruno Fernandes come miglior cannoniere. Il trequartista dei Red Devils con 8 goal è succeduto al francese Olivier Giroud, che aveva primeggiato fra i bomber nella stagione 2018/2019, culminata con il trionfo dei Blues. Dopo gli ottavi di finale, il centravanti della Roma, Borja Mayoral ha raggiunto in vetta il portoghese Pizzi del Benfica e il turco del Lille Yusuf Yazici. La7 GOL: Pizzi – 4 rig. (Benfica), Yusuf Yazici – 2 rig. (Lille), Borja Mayoral (ROMA);6 GOL: Carlos Vinicius (Tottenham);5 GOL: Refaelov – 1 ...

