Alonso | Alpine cerca in pista i dati delle simulazioni

(Di venerdì 19 marzo 2021) Cheè uscita dai test in Bahrain? Il team ha lavorato sulla A521 verificando diverse soluzioni, ad esempio di copertura motore. Un'area molto voluminosa nella zona dell'airscope e declinata in ...

Ultime Notizie dalla rete : Alonso Alpine

Mercedes: Red Bull ben piantata, noi non abbiamo ancora la soluzione Varrebbe tra gli 8 e i 9 decimi il gapdai migliori, sebbene- intervenuto a un evento DAZN Spagna - rimandi ogni ...L'è un progetto sicuramente più accattivante rispetto alla McLaren 2018, ma soprattuttoè cambiato. Competitivo, certo, ma anche più rilassato, come conferma lo stesso pilota: ' Qui in ...Fernando Alonso ha intenzione di tornare nel Mondiale di Formula 1 con un approccio molto più rilassato rispetto al passato ...Fernando Alonso è pronto al rientro in Formula 1 dopo due anni di stop. Il pilota spagnolo è tornato alla Renault, oggi Alpine, laddove ha conquistato i suoi due titoli mondiali. L'ex Ferrari si racco ...