(Di giovedì 18 marzo 2021) A livello globale più di 1,42 miliardi di persone, tra cui 450 milioni di bambini, vivono in aree ad alta, o estremamente alta, vulnerabilità idrica. Questo significa che 1su 5 in tutto il mondo non ha abbastanzaper soddisfare le sue esigenze quotidiane. E la situazione rischia di peggiorare. Lo denuncia un nuovo studio dell’secondo il quale i bambini in più di 80 Paesi vivono in aree con una vulnerabilità idrica elevata o estremamente elevata. L’Africa orientale e meridionale possiede la percentuale più alta di bambini che vivono in zone di questo tipo, con più della metà dei bambini, il 58%, che ha difficoltà ad accedere a una quantità sufficiente diogni giorno. È seguita dall’Africa occidentale e centrale (31%), dall’Asia meridionale (25%) e dal Medio Oriente (23%). L’Asia meridionale ...

Advertising

lifestyleblogit : Unicef, 1 bambino su 5 non ha acqua a sufficienza - - RedattoreSocial : Secondo un nuovo studio dell'@UNICEF_Italia, a livello globale più di 1,42 miliardi di persone, tra cui 450 milioni… - serenel14278447 : Unicef, un bambino su 5 nel mondo senza acqua - antimafia2000 : #UNICEF, un bambino su 5 nel mondo senza #acqua - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Oltre 1,42 miliardi di persone, tra cui 450 milioni di bambini, vivono in aree ad alta, o estremamente alta, vulnerabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicef bambino

Secondo un nuovo studio dell', a livello globale più di 1,42 miliardi di persone, tra cui 450 milioni di bambini, vivono in aree ad alta, o estremamente alta, vulnerabilità idrica...Questo significa che 1su 5 in tutto il mondo non ha abbastanza acqua per soddisfare le sue esigenze quotidiane. Lo rivela l'ultimo studio dell'nell'ambito dell'iniziativa ' Water ...“Sono 10 anni che i bambini della Siria urlano aiuto e nessuno li ascolta…la guerra finisce quando finisce, non quando non se ne parla più”: questo l’accorato appello lanciato da Alessandra Mastronard ...Ecco la sceda realizzata dall'Unicef sui 10 anni di guerra in Siria. DATI SULL’INFANZIA: Gravi violazioni contro i diritti dei bambini: • Secondo dati verificati, in 10 anni c ...