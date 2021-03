Tennis: Atp Dubai, Sinner ko ai quarti con Karatsev (Di giovedì 18 marzo 2021) Dubai, 18 mar. – (Adnkronos) – Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 1.897.805 dollari). Il 19enne altoatesino, numero 32 del mondo e 16 del seeding, cede al russo Aslan Karatsev, numero 42 del ranking Atp e semifinalista all’Australian Open un mese fa, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 dopo due ore e 31 minuti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021), 18 mar. – (Adnkronos) – Si ferma aidi finale la corsa di Jannikal torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 1.897.805 dollari). Il 19enne altoatesino, numero 32 del mondo e 16 del seeding, cede al russo Aslan, numero 42 del ranking Atp e semifinalista all’Australian Open un mese fa, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 dopo due ore e 31 minuti. L'articolo CalcioWeb.

