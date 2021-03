Sinner e Karatsev: battaglia in campo, il russo è troppo forte (Di giovedì 18 marzo 2021) Grande sfida di tennis a Dubai tra la promessa del tennis azzurro Jannik Sinner e Aslan Karatsev, come è finita la sfida. Quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai per l’italiano Jannik Sinner, ormai molto più che una promessa del tennis azzurro: l’anno scorso a Sofia, a 19 anni e 2 mesi, è diventato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Grande sfida di tennis a Dubai tra la promessa del tennis azzurro Jannike Aslan, come è finita la sfida. Quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai per l’italiano Jannik, ormai molto più che una promessa del tennis azzurro: l’anno scorso a Sofia, a 19 anni e 2 mesi, è diventato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

