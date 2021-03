Serve il caffè da asporto in una tazzina di ceramica: 400 euro di multa a un bar di Genova (Di giovedì 18 marzo 2021) Genova rischia di avere il record della tazzina di caffè più cara del mondo. Esattamente 800 euro: 400 euro a testa, tra cliente e barista, in base al solito Dpcm, che obbliga a consumare solo in tazzine usa e getta anziché in ceramica. Il Secolo XIX ha riportato i dettagli della clamorosa beffa. Vittima il titolare di un bar nel centro storico di Genova, “Lo Scorretto” di piazza Pollaiuoli, Gustavo Boero. In particolare, ha ricevuto la multa da 400 euro per aver servito il caffè, all’esterno del suo locale, in una tazzina di ceramica invece che in quelle usa e getta. “La tazzina in ceramica viola il Dpcm” «Ieri mattina alle sette e mezza avevo appena ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021)rischia di avere il record delladipiù cara del mondo. Esattamente 800: 400a testa, tra cliente e barista, in base al solito Dpcm, che obbliga a consumare solo in tazzine usa e getta anziché in. Il Secolo XIX ha riportato i dettagli della clamorosa beffa. Vittima il titolare di un bar nel centro storico di, “Lo Scorretto” di piazza Pollaiuoli, Gustavo Boero. In particolare, ha ricevuto lada 400per aver servito il, all’esterno del suo locale, in unadiinvece che in quelle usa e getta. “Lainviola il Dpcm” «Ieri mattina alle sette e mezza avevo appena ...

