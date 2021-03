(Di giovedì 18 marzo 2021) Sembra davvero che siano poche speranze di vederere. La squadra nerazzurra, infatti, è alle prese con un nemico invisibile assai più temibile degli avversari affrontati in campo europeo ed inA: il Coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, è scoppiato un focolaio di Covid-19 che ha investito la rosa meneghina. Dopo aver riscontrato la positività di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, la compagine di Antonio Conte ha scoperto che la pandemia virale ha ghermito anche Stefan De Vrij e Matias Vecino facendo salire vertiginosamente i tamponi positivi. Ulteriori controlli, ovviamente, dovranno essere svolti in quel di Appiano Gentile per capire se la malattia arrivata dalla Cina ha intaccati altri professionistiisti. Intanto, La Gazzetta dello Sport ha confermato che ...

Advertising

OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - SkySport : Inter, Handanovic positivo al Covid: sta bene, è in isolamento domiciliare - Gazzetta_it : Altri due positivi tra i nerazzurri dopo D'Ambrosio e Handanovic #coronavirus - zazoomblog : Serie A Inter-Sassuolo a rischio? L’Ats Milano ha predisposto il divieto di disputa - #Serie #Inter-Sassuolo… - Dibbello : RT @EpyAle: La asl interviene e vieta Inter Sassuolo. Ma d'altronde dopo il caso Napoli è quello che il calcio italiano si merita. Alcune s… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

Sarebbe stata la dimensione corretta per Juventus (10° per ricavi) e(14°) per le quali, però,... Di sicuro il livello dellaA è da tempo non altissimo: troppe squadre, troppe partite ...Tutte le notizie sulla squadraSerie A ancora nel caos, e stavolta c’entra l’Inter. Il club nerazzurro, dopo le positività dei giorni scorsi di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, ha ...L'Ats di Milano ha attraverso un comunicato bloccato ufficialmente l'Inter, dopo i recenti casi di positività riscontrati nel gruppo squadra, disponendo anche il rinvio del match tra ...