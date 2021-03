Sci alpino | cancellati i superG delle finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le discese di ieri, anche i duedidelsono stati. Una decisione arrivata dopo molti rinvii e che alla fine ha praticamente tolto tutte le prove veloci in quest’ultimo appuntamento stagionale. In precedenza era già stato deciso di abbassare la partenza della gara femminile a causa della nebbia. A creare il vero problema, però, sono stati gli oltre venti centimetri di neve caduti nella notte e che hanno invaso la pista. La FIS e tutti gli addetti ai lavori hanno cercato di ripulire il tracciato, ma non si è mai riusciti a raggiungere un livello di sicurezza tale da poter svolgere correttamente le gare. Con la cancellazione della gara, Vincent Kriechmayr ha vinto ufficialmente ladi ...

Dopo l'annullamento delle due discese libere di ieri alle finali didi Lenzerheide non si correranno nemmeno i due SuperG di oggi. Tutta colpa del maltempo, che continua a imperversare sulla localita' elvetica. La fitta nebbia in aggiunta agli oltre 20 ...Ancora problemi sulle piste di Lenzeheide , a queste Finali che non sembrano voler prendere il via. Come ha dichiarato Markus Waldner , direttore della Coppa del mondo maschile: "Ci ha sorpreso la ...Dopo le discese di ieri, anche i due superG delle finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide sono stati cancellati. Una decisione arrivata dopo molti rinvii e che alla fine ha praticamente tolto tutte le ...Super-G maschile Lenzerheide cancellato per maltempo: Coppa di specialità a Vincent Kriechmayr, le Finali di Coppa del Mondo di sci non partono.