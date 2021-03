Roma, Gualtieri non ha i numeri. Letta ora punta su Sassoli per far fuori Raggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, Gualtieri non ha i numeri. Letta ora punta su Sassoli Tra i due litiganti il terzo gode? Potrebbe essere un classico che si rinnova, stavolta nella Capitale. E sapete perché? Perché i sondaggi di Gualtieri fanno acqua da tutte le parti (come può mai essere popolare tra la gente un ex “ministro delle tasse”?) e Zingaretti tutto sommato preferisce restare dove sta, in Regione Lazio, poi si vedrà. E allora? Allora dalle parti di Letta giovane stanno pensando di rispolverare la candidatura di David Sassoli, attualmente Presidente del Parlamento europeo ma che presto starà a spasso per scadenza di mandato. Per questo al Nazareno sono pronti a scommettere che “alla fine su Roma il Pd andrà su Sassoli”. ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021)non ha iorasuTra i due litiganti il terzo gode? Potrebbe essere un classico che si rinnova, stavolta nella Capitale. E sapete perché? Perché i sondaggi difanno acqua da tutte le parti (come può mai essere popolare tra la gente un ex “ministro delle tasse”?) e Zingaretti tutto sommato preferisce restare dove sta, in Regione Lazio, poi si vedrà. E allora? Allora dalle parti digiovane stanno pensando di rispolverare la candidatura di David, attualmente Presidente del Parlamento europeo ma che presto starà a spasso per scadenza di mandato. Per questo al Nazareno sono pronti a scommettere che “alla fine suil Pd andrà su”. ...

borghi_claudio : Il problema qui a Roma è la folla in tripudio per la candidatura di gualtieri che ha invaso le strade. Sono preoccu… - fattoquotidiano : Sondaggi Roma, Raggi in testa con il 26,2%. Gualtieri sarebbe anche dietro a Bertolaso, ma vincerebbe tutti gli ipo… - ilriformista : La rabbia del leader di Azione @CarloCalenda, che ha lanciato la sua candidatura lo scorso ottobre: 'Non mi hanno f… - clabucar : RT @giuseppetp55: Si fanno già i sondaggi per la sindacatura di #Roma prima la Raggi 5S con il 26%,seguono Bertolaso,Gualtieri,Calenda,ma #… - CastellinoLuigi : RT @Danireport: Sia Gualtieri che Bertolaso rinunciano a sfidare la Raggi a Roma, che sia perché hanno visto i sondaggi? -