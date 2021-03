Roma, aggredisce la ex nel campo rom di via Salviati e minaccia gli agenti: “Tanto in galera non ci vado” (Di giovedì 18 marzo 2021) Grave episodio nel campo rom di via Salviati, a Roma. Un 52enne di origine serba ha tentato di accoltellare la ex compagna e quindi ha minacciato anche gli agenti. “Vi ammazzo come cani”, ha detto l’uomo. Allorché i poliziotti hanno chiesto al pluripregiudicato di fornire i documenti, l’uomo è andato in escandenze ed ha cercato di accoltellarli. Alla fine i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e a caricarlo sulla volante per gli opportuni accertamenti. Tuttavia, anche qui, il rom non ha dato segno di calmarsi e anzi. Ha iniziato un’invettiva contro i poliziotti. “Vi faccio vedere io, io in carcere non ci vado. Tanto appena esco chiamo i Casamonica e vi faccio vedere io cosa vi succede”. In una nota, Laura Corrotti, consigliere regionale alla Pisana, ha denunciato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Grave episodio nelrom di via, a. Un 52enne di origine serba ha tentato di accoltellare la ex compagna e quindi hato anche gli. “Vi ammazzo come cani”, ha detto l’uomo. Allorché i poliziotti hanno chiesto al pluripregiudicato di fornire i documenti, l’uomo è andato in escandenze ed ha cercato di accoltellarli. Alla fine i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e a caricarlo sulla volante per gli opportuni accertamenti. Tuttavia, anche qui, il rom non ha dato segno di calmarsi e anzi. Ha iniziato un’invettiva contro i poliziotti. “Vi faccio vedere io, io in carcere non ciappena esco chiamo i Casamonica e vi faccio vedere io cosa vi succede”. In una nota, Laura Corrotti, consigliere regionale alla Pisana, ha denunciato ...

